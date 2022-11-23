TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Çatalcaspor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 13. hafta maçında konuk ettiği Çatalcaspor’u 2-0 yenerek 3 puanı aldı.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 13. hafta maçında konuk ettiği Çatalcaspor’u 2-0 yenerek 3 puanı aldı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Göksu Furkan Güngör xx, Mücahit Şentürk xx, Ömer Yasin Gezer xx
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu xx, Aykut Çolakoğlu xx, Metin Peker xx, Ertuğrul Sancaktutan x, Özgür Güler x, Mustafa Aşan xx, Namık Çelik x (Mustafa Durgun dk. 90 ?), Fatih Ergen x (Caner Cengiz dk. 75 x), İhsan Furkan Deniz x (Polat Abay dk. 46 x), Recep Türköz x (Fatih Taşdelen dk. 46 xxx), Emre Gemici x (Burak Karapınar dk. 85 ?)
Çatalcaspor: Akın İsmail Köroğlu, Yusuf Sarohan, İsmail Sevindi x (Eren Türkkal dk. 73 x Recep Akkemik dk. 83 ?), Çağatay Çeken, Reha Kurt, Ufuk Birdal (Selahattin Seyhun dk. 73 x), Yunus Emre Karaman, İsmet Yazgan, Ertuğrul Usta, Furkan Orak (Buğra Civelek dk. 65 x), Yusuf Turhan
Goller: Fatih Taşdelen (dk. 81), Mustafa Durgun (dk 90+4) (Karşıyaka)
Kırmızı kart: Polat Abay (dk. 68) Karşıyaka
Sarı kartlar: Yusuf Turhan, İsmet Yazgan, Akın Köroğlu, Yunus Karaman (Çatalcaspor), Mustafa Aşan, Ertuğrul Sancak Tutan, Burak Karapınar (Karşıyaka)