TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Büyükçekmece Tepecikspor : 6

TFF 3. Lig 3.Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında oynadığı son karşılaşmada Büyükçekmece Tepeciksporspor’a 6-1 mağlup oldu. 54 yıllık işçi takımı bu maçla profesyonel liglere veda ederek gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Ahmet Balkan xx, Şefik Öner xx, Ali Osman Karaosmanoğlu

Kardemir Karabükspor: Emre x, Sezer x, Doğukan xx, Mikail Efe x (dk. 59 Hasan Fehmi x), Mert Ali x, Zahid x (dk. 84 Muhammet Gül ?), Serkan x, Ahmet Enes x, Furkan Erdağı x (dk. 66 Yasin Pınarbaşı x), Mustafa x (dk. 84 Mustafa Düzyer ?), Arda xx (dk. 66. Muhammet Emin x)

Büyükçekmece Tepecikspor: Burak xx, Doğukan xx, Berkay xxx (dk. 77 Mertkan xx), Erçağ xx, Kayhan xxx, Orhan xx (dk. 46 Umut xx), Muharrem xx (dk. 77 Hüseyin Tomak xx), Hüseyin xx (dk. 46 Hüseyin xx), Alperen xx, Ahmet xx, Emre xx

Sarı Kart : Mikail Efe (Karabükspor)

Goller : Arda (Dk.39) (Karabükspor), Berkay (Dk. 10, 23, 35, 60) Doğukan (Dk. 68), Erçağ (Dk.81) (Tepecikspor)