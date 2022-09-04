TFF 3. Lig: Karaman FK: 4 - Tugutluspor: 0
TFF 3. Lig 2. Grup ilk haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Turgutluspor’u 4-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.
TFF 3. Lig 2. Grup ilk haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Turgutluspor’u 4-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Ramazan Doğanay xx, Hidayet Zeybek xx, Şaban Karadereli xx,
Karaman FK: Mertcan xxx, Ali Kemal xx, Hasan x (Ahmet Teker dk. 46 xx), Akın xxx (Halil dk. 89 ?), Kadir xx (Hüseyin dk. 82 ?), Emre x (Tugay dk. 46 xx), Umut xxx (Ömercan dk. 78 x), Abdulsamet xx, Orhan xx, Ensar xx, Samet xx,
Turgutluspor: Fatih x, Muhammed Ebrar x, Serhat x (Tolga Cevher dk. 68 x), İlhan xx, Burak Osman x, Mustafa x, Yiğit Utku x, Onur x (Tolga Çokkoşan dk. 68 x), Emirhan x, Berkay x (Levent dk. 59 x), Okan x (Berkant dk. 89 ?),
Goller: Akın (dk. 52), Umut (dk. 65), Tugay (dk. 85) Ahmet Teker (dk. 88) (Karaman FK)
Kırmızı kart: Emirhan (dk. 73) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Umut, Tugay, (Karaman FK), Burak Osman, (Turgutluspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|4
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Keçiörengücü
|4
|7
|3. Boluspor
|4
|7
|4. Pendikspor
|4
|7
|5. Eyüpspor
|4
|7
|6. Bandırmaspor
|2
|6
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Rizespor
|3
|5
|9. Samsunspor
|3
|5
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Osasuna
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Villarreal
|3
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|4
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0