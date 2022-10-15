TFF 3. Lig: Karaman FK: 3 - Eynesil Belediyespor: 1
TFF 3. Lig 2. Grup 7. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Eynesil Belediyespor’u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
TFF 3. Lig 2. Grup 7. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Eynesil Belediyespor’u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Okan Kayataş xx, Cem Harman xx, Furkan Kocayıldız xx,
Karaman FK: Mertcan xx, Ali Kemal xx (Emre dk. 85 ?), Akın xxx, Ahmet Teker xxx, Kadir xx (Hüseyin dk. 88 ?), Umut xx (Tugay dk.88 ?), Abdulsamet xx, Orhan xx, Ensar xx (Ömercan dk. 65 x), Samet x, İlyas x,
Eynesil Belediyespor: Mert x, Bedirhan x (Cengizhan dk. 46 x), Erhan x, Doğukan x (Hakan dk. 46 xx), Özcan x, Berkay x (Emirhan dk. 30 x), Kadir Samet x (Gürkan dk. 46 x), Selahattin x, Emre x, Bekir x (Orhan dk. 78 ?), Furkan x
Goller: Ahmet Teker (dk. 10), Akın (dk. 18 ve dk. 30) (Karaman FK), Hakan (dk.60 pen.) (Eynesil Belediyespor)
Sarı kartlar: Akın, Tugay, Umut, (Karaman FK), Mert (Eynesil Belediyespor)