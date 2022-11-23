TFF 3. Lig: Karaman FK: 3 - Bayrampaşaspor: 0
TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Bayrampaşaspor’u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü ve puanını da 30’a yükseltti.
TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Bayrampaşaspor’u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü ve puanını da 30’a yükseltti.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Erhan Kutlu xx, Mehmet Yılmaz Çalışır xx, Gökhan Salduz xx,
Karaman FK: Onur xxx, Ali Kemal xx, Akın xxx, Ahmet Teker xx, Kadir xx (Emre dk. 66 x), Umut xxx (Tugay dk. 89 ?), Abdulsamet xx (Ahmet Batuhan dk. 79 x), Orhan xx, Ensar xxx (Hüseyin dk. 89 ?), Samet xx, İlyas xx,
Bayrampaşaspor: Ahmet Doğan x, İzzet x (Burhan dk. 89 ?), Yiğit x, Ramazan x (Yusuf Kaplan dk. 68 x), Alperen x (Canpolat dk. 68 ?), Batuhan x, Muhammet x, Gökhan x, Zafer x (Yasin dk. 89 ?), Abbas x, Yusuf Emre x (Mahmut dk. 82 ?),
Goller: Akın (dk. 36), Ensar (dk. 55), Umut (dk. 86), (Karaman FK)
Sarı kartlar: Ali Kemal, Abdulsamet, Umut, Orhan, Samet (Karaman FK), Alperen (Bayrampaşaspor)