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TFF 3. Lig: Karaman FK: 1 - Kahramanmaraşspor: 0
TFF 3. Lig 2. Grup’un 21. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kahramanmaraşspor’u 1-0 mağlup etti.
Spor 05.02.2023, 16:44
TFF 3. Lig 2. Grup’un 21. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kahramanmaraşspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Murat Ercan xx, İsmail Semih İleri xx, Feyzullah Çimen xx,
Karaman FK: Onur xx, Akın xxx, Kadir xx (Ali Kemal dk. 59 x), Umut xx, Orhan xx, Tugay xx (Ahmet Teker dk. 46 x), Mert xx, Ensar xx (Batuhan dk. 90 ?), Selçuk xx (Abdulsamet dk. 59 x), Samet xx (Ömercan dk. 80 ?), İlyas xx
Kahramanmaraşspor: Enes xx, Ozan x, Rahmi Muhammet x, Furkan x (Mustafa dk. 69 x), Burak x, Çağlar x (Adar dk. 82 ?) Yağız Rüştü x, Tayfun Sabri x, Ali x, Burak x (Mehmet Akif dk. 90 ?), Baha x (Taner dk. 69 x),
Gol: Akın (dk. 90) (Karaman FK)
Sarı kartlar: İlyas, Orhan, Umut, (Karaman FK), Ali (Kahramanmaraşspor)