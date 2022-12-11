TFF 3. Lig: Karaman FK: 1 - Iğdır FK: 0
TFF 3. Lig 2. Grup 16. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı güçlü rakibi Iğdır FK’yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
TFF 3. Lig 2. Grup 16. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı güçlü rakibi Iğdır FK’yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan xx, Vedat Hoşnam xx, Gökhan Coşar xx
Karaman FK: Onur xx, Ahmet Batuhan xx (Mustafa dk.66 xx), Ali Kemal xx (Tugay dk.90?), Akın xxx, Ahmet Teker xx, Umut xx, Abdulsamet xx (Ömercan dk.87?), Orhan xx, Ensar xx, Samet xx, İlyas xx,
Iğdır FK: Oğuz x, Batuhan x, İshak x, Mehmet x, Muhlis x (Osman dk.84 ?), Hakan x (İbrahim dk.78 ?), Timur x (Muhammet dk.66 x), Berkay x, Halil İbrahim x, Mehmet Mustafa x (Burak dk.84?), Mustafa Tahir x,
Gol: Akın (dk.76 pen), (Karaman FK)
Kırmızı kart: Berkay (dk.86) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: İlyas, (Karaman FK), Hakan, Berkay, (Iğdır FK)