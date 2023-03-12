TFF 3. Lig: Karaman FK: 0 - Kınay Bulvarspor: 0
TFF 3. Lig 2. Grup’un 23. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kınay Bulvarspor’la 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
TFF 3. Lig 2. Grup’un 23. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kınay Bulvarspor’la 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Uğurcan Gökler xx, Vedat Hoşnam xx, Yakup Keçeci xx
Karaman FK: Onur x, Akın x, Selim x, Umut x, Abdulsamet x, Orhan x (İdris dk. 63 x), Ahmet xx (Mehmet Salik dk. 84 ?), Ömercan x, Mert x, Emir x (Kadir dk. 87 ?), Samet x
Kınay Bulvarspor: Osman xx, İlker Sinan xx, Hasan xx (Ömer dk. 88 ?), Muhammet Mirac x (Süleyman (dk. 46 x), Görkem xx (Oğuzcan dk. 76 x), Doğukan x, Haktan x, Mehmet Refik x (Sadık Eren dk. 46 x), Recep x, Furkan x, Ferhat x (Oktay dk. 46 x)
Kırmızı Kartlar: Haktan (dk. 71) (Kınay Bulvarspor)
Sarı kartlar: Akın, Orhan. İdris, Ömercan Öndaş, (Karaman FK), İlker, Recep, Furkan, (Kınay Bulvarspor)