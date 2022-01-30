TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 - Kahta 02 Spor: 2
TFF 3. Lig 1. Grup 20. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kahta 02 Spor ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 1. Grup 20. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kahta 02 Spor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Erdem Demirtaş xx, Yasin Kılıç xx, Mehmet Kirişçioğlu xx
Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Arda Kürşat xx (Muhammed Ebrar dk. 42 x), Ömer Faruk xx, Ahmet xx, Emrullah xx, Selahattin x (Batuhan dk. 63 x), Abdullahi Ali Jama x (Mustafa dk. 87 ?), Bekir xx, Mehmet Emre xx (Süleyman dk. 87 ?), Hami xx, Yunus xx
Kahta 02 Spor: Onur xx, Muhammet Çoban x, Murat Şamil x (Ömer Faruk Canbirdi dk.46 x), Hakan x, Fatih x (İdris dk. 63 x), Muhammet Şiyar x (İsmail Palta dk. 75 x), Tunahan x (Furkan Karabatak dk.46 x), Oğulcan x, Emre Okur xx, Mehmet Berber x, Kerim xx
Goller: Arda Kürşat (dk. 28 pen.), Hami (dk. 39) (Karaman Belediyespor), Kerim (dk. 65), Emre Okur (dk. 85 pen.) (Kahta 02 Spor)
Sarı kartlar: Emrullah (Karaman Belediyespor), Fatih, Kerim (Kahta 02 Spor)