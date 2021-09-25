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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 4 - Siirt İl Özel İdarespor: 2

TFF 3. Lig 2. Grup’un 4. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Siirt İl Özel İdarespor’u 4-2 mağlup etti

Spor 25.09.2021, 17:16
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 4 - Siirt İl Özel İdarespor: 2

TFF 3. Lig 2. Grup’un 4. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Siirt İl Özel İdarespor’u 4-2 mağlup etti

Stat: Doğukent

Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Oğuz Başbenzer xx, Yeter Karaçalı Gülgar xx

Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Eren Çinkılınç xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Ramazan Erarslan xx, Cuma Ali Üzüm xx, Oğuzhan Kandemir xx (Ömer Faruk dk. 76 x), Kaan Güdü xx, Ekrem Sütçü xx, Fatih Kıran xxx (Furkan dk. 76 xx), Ömer Buğdaycı x (Hüseyin dk. 46 x), İlhan Aslanoğlu xxx (Ertan dk. 90+4 ?)

Siirt İl Özel İdarespor: Ahmet Taş xx, Samed Aytekin xx (Tolga dk. 83 ?), Celal Aras xx, Harun Koç xx, Burhanettin Çakırefe x (Oğuzhan dk. 46 x), Okan Solmaz xxx (Ahmet Can dk. 77 x), Barış Çiçek xx, Serkan Bakan x (Koray dk. 46 x), Onur Alsu xxx, Abdullah Bal xx, Mehmet Aslan xx

Goller: İlhan (dk. 34 pen., 57 ve 68), Furkan (dk. 90+6) (Elazığ Karakoçan FK), Onur (dk. 17), Okan (dk. 70) (Siirt İl Özel İdarespor)

Sarı Kartlar: Şeyhmus, Ömer Faruk (Elazığ Karakoçan), Burhanettin (Siirt İl Özel İdarespor)

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