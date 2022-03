TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 - Kalecik FK: 0

TFF 3. Lig 2. Grup’un 29. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Kalecik FK’yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Doğukent

Hakemler: Şahin Berker xx, Ahmet Deveci xx, Eray Pınar xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm x (Muhammed Furkan dk. 46 x), Ömer Faruk Aydemir xx, Fatih Kıran xx, İlhan Aslanoğlu xxx (Abdullah dk. 90+3 ?), Ekrem Sütçü xx (Seyid Ahmet dk. 75 xx), Ahmet Can Arık xx (Eren dk. 85 ?), Ferhat Çoban xx, Kaan Güdü xx, Fatih Kızılay xx, Kadir Taşoğlu x (İbrahim Kaya dk. 46 x)

Kalecik FK: Süleyman Çamlıca xx, Yaşar Kaan Yılmaz x (Recep dk. 66 x), Kaan Uykur xx, Mehmet Erkut Şentürk x (Bekir Can dk. 66 x), Hüseyin Erol xx, Batuhan Tekin xx, Tunahan Akpınar xx, Atilla Aybars Garhan xx, Bayram Can Alyurt xx (Eren dk. 79 ?), Hakan Bozkurt xx (Gürol dk. 86 ?), Emre Can Dönmez xx

Gol: İlhan (dk. 54) (HD Elazığ Karakoçan FK)

Sarı Kartlar: Fatih Kızılay, İbrahim, Ekrem (HD Elazığ Karakoçan FK)