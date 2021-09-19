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TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’un 3. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Spor 19.09.2021, 17:33
TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’un 3. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Abdurrahman Haymana xx, Mehmet Mithat Levent xx, Recep Gündüz xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Burak Koyuncu xx, Sertan İrkilmez xx (Yusuf Yağmur dk. 86 ?), Rıdvan Okuş xx, Murat Torun xx (Oktay Pop dk. 46 xx), Umut Arslan xx (Yusuf Kerçin dk. 75 xx), Abdurrahman İlkyaz xx (Tekin Adar dk. 90 ?), Abdullah Kasap xx, Ünal Altıntaş xx (Mehmet Ali Can dk. 46 xx), Sancar Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xx

Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen Çilingir xx, Fikret Sevilgen xx, Doğucan Diker xx, Halil Yılmaz xx (Batuhan Türk dk. 69 xx), Emre Aydın xx (Barış Şen dk. 69 xx), Umut Dilek xx, Emre Karadağ xx, Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Ahmet Mümin Papaker xx (Fahri Utku Öçalmaz dk. 89 ?), Fevzi Özkan xx, Emre Yıldırım xx

Goller: Burak Koyuncu (dk. 10), Abdurrahman İlkyaz (dk. 90+5) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Ünal Altıntaş, Rıdvan Okuş, Abdurrahman İlkyaz, Raif Gündoğdu Gümüşhanespor), Emre Yıldırım, Abdurrahman Ayhanoğlu, Fevzi Özkan (Karbel Karaköprü Belediyespor)

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