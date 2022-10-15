TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Aytaç Geçgel xx, Enes Berk Güçlü xx, Eray Pınar xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Mücahit Atalay xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Nasrullah Dedeman xx, Furkan Temir xx (Tayfun Tatlı dk. 82 ?) , Abdurrahman İlkyaz xx (Hakan Yakup Jacoues Horzum dk. 82 ?) , Mikail Albayrak xx (Samet Erdem Olgaç dk.63 xx), Kaan Öztürk xx, Sancar Yıldırım xx, Rıfat Can Aslan xx (Nebi Tiryakioğlu dk. 62 xx), Sefa Akın Başıbüyük xx, İbrahim Koca xx

Ayvalıkgücü Belediyespor: Taner Tamince xx, Davut Babur xx, Samet Önger xx, Polat Güren xx, Veysel Karani Ünal xx (Ertuğrul Yıldırım dk.70 xx), Turgut Yıldırım xx, Kemal Akbaba xx (Gökhan Hüner dk. 89 ?), Hakan Özkan xx, Hamit Kurt xx (Yunus Emre Aydemir dk.45 xx), Hami Bayraktar xx (Celal Baver Ayaz dk. 70 xx), Burak Özbakır xx (Recep Pekgöz dk.88 ?)

Goller: İbrahim Koca dk.45 (Gümüşhane Sportif Faaliyetler), Kemal Akbaba dk. 9, Samet Önger dk. 83 (Ayvalıkgücü Belediyespor)

Sarı kartlar: Abdurrahman İlkyaz, Sancar Yıldırım, Furkan Temir (Gümüşhane Sportif Faaliyetler) Hamit Kurt, Recep Pekgöz (Ayvalıkgücü Belediyespor)