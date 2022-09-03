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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Sapanca Gençlikspor : 0
TFF 3. Lig 1. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Sapanca Gençlikspor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor 03.09.2022, 18:46
TFF 3. Lig 1. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Sapanca Gençlikspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Tolga Sancak xx, Yiğit Çam xx, Kerem Kalkan xx
Fatsa Belediyespor: Mehmet Akif xx, Emrah xx, Mustafa xx (Gökdeniz dk. 62 xx), Harun xx (Harun dk. 85 ?), Cemilcan xx (Altay dk. 74 xx), Şahinali xx (Ramazan dk. 85 ?), Cihan xx (Umut dk. 62 xx), Batuhan xx, İlyas xx, Gökhan xx, Yiğit Köse xx
Sapanca Gençlikspor: Amaç Ulaş xx, Mert xx, Hüseyin xx, Talha xx (Habip dk. 71 x), Uğur xx (Uğur dk. 83 ?), Umut xx, Ali Helvacı xx (Bozan dk. 59 xx), Hüseyin Cankut xx, Murat xx, Semih xx, Vedat xx
Kırmızı kart: Mehmet Akif (dk. 72) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Hüseyin Cankut (Sapanca Gençlikspor)
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