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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal’i var, öte tarafta gel Muharrem bulunuyor, beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabi bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye adamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, masaya oturdun. Kandil’den selam geliyor beraber yürürüz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksin.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezene tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyerek bu yolda yürüdük.”
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Artvin Hopaspor : 1
TFF 3. Lig 3. Grup’ta Fatsa Belediyespor, konuk ettiği Artvin Hopaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Spor 01.04.2023, 17:46
TFF 3. Lig 3. Grup’ta Fatsa Belediyespor, konuk ettiği Artvin Hopaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler : Ömer Kocabey xx, Hicri Yıldırım xx, Erdinç Tufan xx
Fatsa Belediyespor : Mustafa Hoşoğlu xx, Emrah xx, Mustafa xx, Cihan xx (Batuhan dk. 40 xx), Muhammet xx, Emre xx (Batınay dk. 72 xx), İdris xx, Erşan xx, Serhan xx (Taha dk. 84 ?), Buğra xx (İlyas dk. 84 ?), Koray xx (Arif dk. 72 xx)
Artvin Hopaspor : Yusuf xx, Ender xx, Arif xx, Fikret xx, Bilal xx (Mehmet dk. 66 xx), Emre xx, Caner xx (Çayan dk. 88 ?), Ramazan xx (Halil dk. 72 xx), Rasimcan xx, Serhat xx, Onat xx
Gol: Bilal (dk. 35) (Artvin Hopaspor)
Sarı kartlar: Buğra (Fatsa Belediyespor), Serhat, Fikret (Artvin Hopaspor)