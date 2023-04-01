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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Artvin Hopaspor : 1

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Fatsa Belediyespor, konuk ettiği Artvin Hopaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Spor 01.04.2023, 17:46
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Artvin Hopaspor : 1

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Fatsa Belediyespor, konuk ettiği Artvin Hopaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler : Ömer Kocabey xx, Hicri Yıldırım xx, Erdinç Tufan xx

Fatsa Belediyespor : Mustafa Hoşoğlu xx, Emrah xx, Mustafa xx, Cihan xx (Batuhan dk. 40 xx), Muhammet xx, Emre xx (Batınay dk. 72 xx), İdris xx, Erşan xx, Serhan xx (Taha dk. 84 ?), Buğra xx (İlyas dk. 84 ?), Koray xx (Arif dk. 72 xx)

Artvin Hopaspor : Yusuf xx, Ender xx, Arif xx, Fikret xx, Bilal xx (Mehmet dk. 66 xx), Emre xx, Caner xx (Çayan dk. 88 ?), Ramazan xx (Halil dk. 72 xx), Rasimcan xx, Serhat xx, Onat xx

Gol: Bilal (dk. 35) (Artvin Hopaspor)

Sarı kartlar: Buğra (Fatsa Belediyespor), Serhat, Fikret (Artvin Hopaspor)

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