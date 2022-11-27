TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 3 - Hacettepe 1945: 2
TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Hacettepe 1945’i 3-2 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Hacettepe 1945’i 3-2 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Emre Bulut xx, Tansu Doğan Yılmaz xx, Denizcan Şahin xx
Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hasan Ekici xx, Hakkı İsmet Şimşek x (Ömer Faruk dk. 46 xxx), Mesut Saray xx (Ahmet dk. 90), Salih Polatdemir xx, Fırat Ergün x (Cihan dk. 46 x), Zeki Korkmaz xx (İzzet dk. 65 x), Yağızcan Erdem xx, Yüksel Kayaalp xx, Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xxx
Hacettepe 1945: Gökhan Köstereli xx, Mehmet Eksik xx, Efe Can Çölbekler xx (Furkan dk. 80), Alperen Doğan xx (Atilla Aybars dk. 80), Tuncay Fındıkcı xx (Alper dk. 85), Osman Emirkan Demir xx (Bayram Can dk. 80), Fatih Karslı xxx (Adar dk. 85), Batuhan Tekin xx, Gürkan Alver xx, Emre Can Dönmez xx, Hakan Bozkurt xx,
Goller: Muhammet Ensar (dk. 68), Ömer Faruk (dk. 72 ve 77) (ES Elazığspor), Fatih (dk. 40 ve 76) (Hacettepe 1945)
Sarı Kartlar: İzzet, Hakan, Hasan (Elazığspor), Emre Can, Batuhan, Hakan (Hacettepe 1945)