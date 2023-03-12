TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 3 - 52 Orduspor FK: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 23. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında 52 Orduspor FK’yı 3-0 mağlup etti.

ES Elazığspor’un, 52 Orduspor ile oynadığı mücadeleye ev sahibi ekip deprem felaketinin etkili yaşandığı şehir takımlarının atkılarıyla çıktı. Ayrıca Malatya’dan davet üzerine Elazığ’a gelen taraftarlar da tribündeki yerini alarak ES Elazığspor’a destek verdi.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Murat Ercan xx, Yakup Erdoğan xx, Gökhan Salduz xx

ES Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Oğuzhan Yazıcı xxx, Hakkı İsmet Şimşek xx (İzzet dk. 76 x), Mert Efe Çölbeyi xx (Tugay dk. 76 x), Mesut Saray xx, Zeki Korkmaz x (Yağızcan dk. 55 x), Fatih Kıran xx, Çağrı Yağız Yasak xxx (Tevfik Doğukan dk. 86 ?), Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx, Hakan Bozkurt xx (Salih dk. 86 ?)

52 Orduspor FK: Taha Ayan x, Sergen İlhan xx (Özgen dk. 66 x), Batuhan Er x (Muhlis dk. 61 x), Nevzat Bilen xx, Samet Cantürk xx, Nazmi Candoğan xx, Sefa Küpeli xx, Gökhan Erdöl xx, Abdullah Sezgin xx, İrfan Başaran xx (Emir dk. 74 x), Batuhan Aktaş xx (Yusuf Mert dk. 74 xx)

Goller: Oğuzhan (dk. 60), Çağrı Yağız (dk. 63), Salih (dk. 90+3) (ES Elazığspor)

Sarı kartlar: Mesut, Tugay, İzzet (Elazığspor) İrfan, Samet (52 Orduspor FK)