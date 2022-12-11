TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 2 - Eskişehirspor: 2
TFF 3. Lig 1. Grup 16. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 1. Grup 16. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Yakup Bakır xx, Mürvet Yavuztürk xx, Mustafa Zıvalı xx
Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hasan Ekici xx, Hakkı İsmet Şimşek xx (Fırat dk. 80 ?), Mesut Saray xxx, Zeki Korkmaz xx (Cihan dk. 80 ?), Yağızcan Erdem xx, Ömer Faruk Sezgin xx, Yüksel Kayaalp xx (Eray Berk dk. 82 ?), Emre Akgün xx, İzzet Topatar x (Salih dk. 46 x), Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Hasan Ulaş Uyğur xx, Arda Okumuş xxx, Onur Bayramoğlu x (Ayhan dk. 63 x), Onur Arı xx, Onurhan Uyanık x (Metehan dk. 57 x), Eray Ertorun xx, Berkay Tanır xx, Eren Altıntaş xx (Sezgin dk. 89 ?), Yunus Emre Alagöz xx, Cihangir Çağlıyan xxx
Goller: Mesut (dk. 6 ve 57) (ES Elazığspor), Arda (dk. 13), Cihangir (dk. 44) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Yüksel, Mesut, Ömer Faruk, Cihan, Hasan (ES Elazığspor), Berkay, Onur Bayramoğlu, Efehan, Onurhan, Eray, Eren (Eskişehirspor)