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TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Artvin Hopaspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup’un 3. haftasında Elazığspor, sahasında Artvin Hopaspor’la 2-2 berabere kaldı.

Spor 19.09.2021, 17:25
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Artvin Hopaspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup’un 3. haftasında Elazığspor, sahasında Artvin Hopaspor’la 2-2 berabere kaldı.

Stat: Doğukent

Hakemler: Deniz Kükrek xx, Halil Tolgahan Demir xx, Selçuk Kaplan xx

Elazığspor: İbrahim Akdaş xx, Muhammed Düzgüner xx, Eray Berk Yıldız xxx (Muhammed İbrahim dk. 80 ?), Salih Polatdemir x (Muhammed Umut dk. 55 x), Murathan Özen xx, Ahmet Ertuğrul Öztürk xx, Hasan Ekici xx, Fırat Ergün xx, Cihan Canpolat xx (Cihan Aslan dk. 85 ?), İzzet Topatar xx (Selim Enes dk. 80 ?), Yusuf Ensar Poyrazlı xxx (Görkem dk. 85 ?)

Artvin Hopaspor: Beycan Kaya xx, Saffer Gurur Yazar xx, Ufuk Ayaydın x (Mertcan dk. 74 x), Ali Say x (Furkan Cinkaya dk. 46 x), Fatih Dalgıç x (Osman dk. 46 x), Yasin Tosun xx, Hüseyin Can Öztürk xx (Çayan dk. 80 ?), Melih Kılıç xxx, Selim Dilli x (Furkan Tuşik dk. 46 xxx), Safa Ali Memnun xx, Yakup Kayış xx

Goller: Yusuf Ensar (dk. 27), Eray Berk (dk. 32) (Elazığspor), Melih (dk. 20), Furkan Tuşik (dk. 90+7) (Artvin Hopaspor)

Kırmızı Kart: Furkan Cinkaya (dk. 90+10) (Artvin Hopaspor)

Sarı Kartlar: İzzet, Muhammed Umut, Selim Enes (Elazığspor), Saffet (Artvin Hopaspor)

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