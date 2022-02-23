TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 - Başkent Gözgözler Akademi FK: 0
TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta erteleme maçında Elazığspor, sahasında karşılaştığı Başkent Gözgözler Akademi FK ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta erteleme maçında Elazığspor, sahasında karşılaştığı Başkent Gözgözler Akademi FK ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Metin Ateş xx, Turgut Evran xx, Cemal Can Çakır xx
Elazığspor: İbrahim Akdaş xx, Muhammed Düzgüner xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Cihan Canpolat xx, Fırat Ergün xx, Salih Polatdemir xx (Muhammed Umut dk. 88 ?), Ahmet Ertuğrul Öztürk xx, Hasan Ekici x (Ertuğrul Güç dk. 41 x), İzzet Topatar xx (Görkem dk. 90 ?), Ahmet Ormanoğlu xx, Yusuf Ensar Poyrazlı xx
Başkent Gözgözler Akademi FK: Barış Başkan xx, Emirhan Kaşcıoğlu xx, Furkan Kopuz xx, Çağrı Gülcü xx (Asım dk. 90 ?), Talha Reşat Bulut xx (Erkam dk. 70 x), Tibet Öniz xx, Muhammed Şükrü Arslan xx, Burak Serez xx, Salih Seyis xx (Murat dk. 70), Hacı Ahmet Kerküş Albayrak x (Selahattin dk. 46 x), Cihat Karakuş xx
Sarı kartlar: Cihan, Salih (Elazığspor), Cihat, Muhammed Şükrü, Erkam, Emirhan (Başkent Gözgözler Akademi FK)