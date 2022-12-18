TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 3 - 68 Aksaray Belediyespor: 2
TFF 3. Lig 3. Grup’ta 17. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta 17. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes Stadyumu
Hakemler: Burak Yücetağ xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Abdurrahman Atabay xx
Efeler 09 SFK: Göksal xx, Recep xx, Serdar xx, Süleyman xx(Murat dk. 64 x), İshak xx, Umut xx (Fatih dk. 89 ?), Furkan Çarkçı xx, Aytaç xx(Adnan dk. 64 x), Sabutay Alper xx, Gökhan xx, Hakan Can xx (Mahmut Emin dk. 90+7 ?)
68 Aksaray Belediyespor: Tunahan x, Utku Burak x, Erdi x, İlker x (Alpay dk. 74 x), Mustafa x (Serhat dk. 74 x), Ali x, Hasan x(Emre Alan dk. 40 x), Ali Mert x, Sefa x (Birkan dk. 89 ?), Aykut x, Nurullah x
Sarı kartlar: Sabutay Alper Bayülken, Hakan Can Durdu (Efeler 09 SFK) İlker Avşar, Birkan Yılmaz (68 Aksaray Belediyespor)
Goller: Ali Say (dk. 48), Aykut Sarıdoğan (dk. 58) (68 Aksaray Belediyespor) İshak Kurt (dk. 64 ve 71), Umut Kaya (dk. 86) (Efeler 09 SFK)