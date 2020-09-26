banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Ayasofya çağrısı: ‘Fransa kaçırılan çinileri iade etsin’
Ayasofya çağrısı: ‘Fransa kaçırılan çinileri iade etsin’
Rapçi Ezhel'in paylaşımına tepki yağıyor!
Rapçi Ezhel'in paylaşımına tepki yağıyor!
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı
Lazer epilasyon için yeni düzenleme: Sertifikasız işletmelere dikkat!
Lazer epilasyon için yeni düzenleme: Sertifikasız işletmelere dikkat!

TFF 3. Lig: Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 1

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR:

Spor 26.09.2020, 18:41
2
TFF 3. Lig: Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 1

Misli.com TFF 3. Lig ikinci haftasında Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor, evinde Nevşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.

Stat: Edirne 25 Kasım

Hakemler: Engin Atmaca xx, Yakup Keçeci xx, Samet Kaya xx

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: Cihan Şentürk x, Oğuzhan Kandemir x, Ahmet Baykal x, Harun Özcan xxx, Mazlum Demir x, Güney Gençel x, Hasan Gündoğdu x, Ferdi Konak xx, Uğur Adem Gezer xx, Enis Çeliksu x, İlyas Sarı x

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan x, Muhammet Serdar Yazıcı x, Ramazan Övünç x, İsmail Hacıhafızoğlu x, Efe Can Çölbekler x, Emrah Bedir xx, Muhammed Burak Taşdemir x, Erhan Karayer x, Hasan Kaya x, Volkan Geyik x, İlyas Ural x

Goller: Ferdi Konak (dk. 19), Harun Özcan (dk. 51) (Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor), Emrah Bedir (dk. 30) (Nevşehir Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: Oğuzhan Kandemir (dk. 63) (Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor), Taner Öcal (Teknik Direktör dk. 70) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Emrah Bedir, Volkan Geyik, Onur Behiç Özalgan, İsmail Hacıhafızoğlu, Ramazan Övünç, Furkan Parsak, Tuncay Kılıç (Nevşehir Belediyespor), Mazlum Demir, Ahmet Baykal, Uğur Adem Gezer (Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor)

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 26 Eylül 2020
İmsak 05:24
Güneş 06:49
Öğle 13:00
İkindi 16:22
Akşam 19:02
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Hatayspor 3 7
3. Galatasaray 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Trabzonspor 3 4
8. Beşiktaş 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Fenerbahçe 2 4
11. Kasımpaşa 3 3
12. Sivasspor 2 3
13. Kayserispor 3 3
14. Gaziantep FK 3 2
15. Konyaspor 1 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Denizlispor 2 1
18. Malatyaspor 3 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 3 7
2. İstanbulspor 3 6
3. Adanaspor 3 5
4. Samsunspor 2 4
5. Akhisar Bld.Spor 3 4
6. Adana Demirspor 2 4
7. Giresunspor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Balıkesirspor 3 3
10. Bursaspor 3 3
11. Altınordu 2 3
12. Bandırmaspor 2 3
13. Ankaraspor 2 3
14. Ümraniye 3 3
15. Altay 2 1
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Everton 3 9
2. Leicester City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Chelsea 3 4
7. Tottenham 2 3
8. Man City 1 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Brighton 3 3
12. Wolverhampton 2 3
13. M. United 2 3
14. Newcastle 2 3
15. West Bromwich 3 1
16. Burnley 1 0
17. West Ham 2 0
18. Sheffield United 2 0
19. Fulham 2 0
20. Southampton 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Valencia 3 4
5. Villarreal 2 4
6. Celta de Vigo 2 4
7. Getafe 2 4
8. Osasuna 2 3
9. Cádiz 2 3
10. Huesca 3 2
11. Real Madrid 1 1
12. Eibar 2 1
13. Deportivo Alaves 3 1
14. Real Valladolid 2 1
15. Atletico Madrid 0 0
16. Barcelona 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Elche 1 0