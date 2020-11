TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Çankaya Futbol Kulübü: 0

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Çankaya Futbol Kulübünü sahasında 1-0 mağlup etti. Diyarbekirspor bu sonuçla lig ve kupa ile beraber üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Emre Aslan xx, Aykut Yılmaz xx

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Reşo Akın xx, Ferhat Çoban xx, Ethem Ercan Pülgir xx, Mustafa Emre Can xx, İbrahim Has xx, Okan Dernek xxx (Enes Keskin dk. 89 ?), Mustafa Pınar xx (Maksut Birben dk. 60 xx), Mehmet Fuat Gölbaşı xx, Emir Can Sayar xx (Alpay Cin dk. 78 ?), Ömer Faruk Ermeç xx (Murathan Buruş dk. 89 ?)

Çankaya Futbol Kulübü: Muhammed Geylani Özturan xx, Volkan Kesim xx, Bekir Turan Böke xx (Kamil Çakmak dk. 75 x), Murat Batuhan Abdikoğlu xx, Sergen Yakupçebioğlu x (Furkan Safi dk. 46 x), Ramazan Özcan xx, Yasin Öztop xx, Bilal Hallaçlar xx, Cemre Atmaca xx, Emre Çoban x (Ahmet Hakan Sevinç dk. 55 x), Yaser Yüce xx (Hüseyin Mert Kurt dk. 67 x)

Gol: Yasin Öztop (dk. 31) (kk)

Sarı kartlar: Ethem Ercan Pülgir, Okan Dernek, Emir Can Sayar (Diyarbekirspor), Emre, Bilal Hallaçlar (Çankaya Futbol Kulübü)

Kırmızı kart: Yasin Öztop (dk. 88) (Çankaya Futbol Kulübü)