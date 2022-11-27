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TFF 3. Lig: Çankaya FK: 1 - Efeler 09 SFK: 1

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Çankaya FK ile 1-1 berabere kaldı.

Spor 27.11.2022, 18:10
TFF 3. Lig: Çankaya FK: 1 - Efeler 09 SFK: 1

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Çankaya FK ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Erdal Yılmaz xx, Ali Rıza Öztürk xx, Coşkun Yalçın xx

Çankaya FK: Ercüment xx, Yıldıray xx (Enis dk. 75 x), Mikail xx, Oğuzhan xx, Gökhan xx, Adnan Emir xx, Aykut xx (Malik dk. 82 ?), Talha xx (Mücahit dk. 82 ?), Abdurrahman xx, Serhat xx, Can Demir xx

Efeler 09 SFK: Göksal xx, Recep xx, Serdar xx, Süleyman xx (Adnan dk. 77 x), Furkan Tuşik xx, İshak xx, Umut xx (Aytaç dk. 78 x), Furkan Çarkçı xx, Murat Sevimler xx, Sabutay Alper xx (Mahmut Emin dk. 69 x), Hakan Can xx (Fatih dk. 88 ?)

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Goller: Oğuzhan Erdoğan (dk. 10) (Çankaya FK), İshak Kurt (dk 45+3) (Efeler 09 SFK)

Sarı kartlar: Oğuzhan, Adnan Emir (Çankaya FK), Sabutay Alper, Recep, Adnan, Furkan Tuşik (Efeler 09 SFK)

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