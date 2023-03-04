TFF 3. Lig: Bergama Belediyespor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 2
TFF 3. Lig 3. Grup’taki 24. hafta mücadelesinde Bergama Belediyespor, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup’taki 24. hafta mücadelesinde Bergama Belediyespor, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Bergama 14 Eylül
Hakemler: Nabi İzci xx, Mehmet Mithat Levent xx, Abdulkadir Yılmazoğlu xx
Bergama Belediyespor: Amir Güren x, Kağan Topçu x, Arda Can x, Tahir Bölgebaşı x, Mehmet Soyarslan x (Abdullah Sogucak dk. 77 x), Efe Taylan Altunkara x, Süleyman Okçu x (Ahmet Karaman dk. 74 x), Mert Çakar x (Emre Özer dk. 74 x), Yunus Teke x, İsmail Kulet, Aziz Kızılgün x (Uğur Uğur dk. 89 ?)
Yedekler: Emir Akay, Doğan Çamlı, Bekir Can Uğur
Teknik Direktör: Süleyman Varlık
68 Aksaray Belediyespor: Doğukan Özçimen xx, Batuhan Yılmaz xxx, Erdi Bakırcı xx, Ali Mert Işık xx, Nurullah Serbest xx, Mustafa Kayabaşı xx, Hasan Gündoğdu xx, Sefa Aksoy xx, Tahsin Hacımustafaoğlu xx (Alpay Aldemir dk. 73 xx), İlker Avşar xx (Emre Alan dk. 83 ?), Serhat Yeşilördek xx (Yusuf Can Abay dk. 61 xx)
Yedekler: Utku Burak Kunduzcu, Enes Tok, Necmi Çoban, Onur Arslan
Goller: Batuhan Yılmaz (dk. 84), Hasan Gündoğdu (dk. 90) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı kartlar: Mert Çakar, Yunus Teke (Bergama Belediyespor), Batuhan Yılmaz, İlker Avşar (68 Aksaray Belediyespor)