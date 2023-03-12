banner611

banner610

Son Dakika

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 5- Ağrı 1970 Spor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 23. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, konuk ettiği BC Group Ağrı 1970 Spor’u 5-0 mağlup etti.

Spor 12.03.2023, 15:20
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 5- Ağrı 1970 Spor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 23. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, konuk ettiği BC Group Ağrı 1970 Spor’u 5-0 mağlup etti.

Stat: Derince Belediyespor

Hakemler: Melih Kurt xx, Yakup Bulut xx, Volkan Kaan Topal xx

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xxx, Berkay Çakır xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xxx, Bertuğ Başdemir xxx (Ümitcan Ekşi dk. 65 x), Uğurcan İkikardeş xxx (Uğur Daşdemir dk. 80 ?), Abdulkerim Canlı xxx, Furkan Gedik xxx (Uğurcan Bekçi dk. 65 x), İlker Cihan xxx, Tayfun Kırca xxx (Fatih Cin dk. 80 ?), Ahmet Keleş xxx, Kubilay Serbest xxx (Eren Bayraktar dk. 65 ?)

Yedekler: Furkan Yardım, Tamer Aşık

Teknik Direktör: Özgür Çetiner

Ağrı 1970 Spor: Suphi Dağ xx, Kuban Altunbudak x (Ahmet Emre Kartal dk. 28 x), Emre Yaşar x, Muhammet Mustafa Gundak x (Ahmet Kutlu dk. 46 x), Muhammed Burak Taşdemir x, Muhammet Yılmaz x (Rıdvan Çelik dk. 61 x), Taner Yıldız x, Bilal Gücüyetmez x (Bekir Yücedağ dk. 61 x), Eren Yeşil x (Yasin Uzunoğlu dk. 46 xx), Anıl Çıracı x, Aytaç Öden x

Yedekler: Göktan Cörüt, Muhammet Emin Yavaş

Teknik Direktör: Polat Çetin

Goller: Furkan Gedik (dk. 31, 44 ve 47), Tayfun Kırca (dk. 42), Bertuğ Başdemir (dk. 56) (Belediye Derincespor)

Sarı Kart: Abdulkerim Canlı, Ahmet Keleş (Belediye Derincespor), Yasin Uzunoğlu, Ahmet Kutlu (Ağrı 1970 Spor)

Yorumlar (0)
banner612