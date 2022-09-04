TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Eskişehirspor: 2
TFF 3. Lig 1. Grup’un ilk haftasında Belediye Derincespor Eskişehirspor’u 3-2 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup’un ilk haftasında Belediye Derincespor Eskişehirspor’u 3-2 mağlup etti.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Levent Buğra Vartemel xxx, Berkay Salman xxx, Uğur Aydoğdu xxx
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xx, Efe Karaoğlu xxx, Kadir Torbacı xxx, Ramazan Özkabak xx (Uğurcan İkikardeş dk. 75 xx), Bertuğ Başdemir xx (Furkan Gedik dk. 75 x), İsa Nalbant xx (Uğurcan Bekçi dk. 46 xxx), Mehmet Tosun xxx (Berkay Çakır dk. 90 ?), Tufan Deniz Gelen xx, İlker Cihan xx, Tayfun Kırca xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan x, Muhammet Yahya Akbulut xx, Arda Okumuş xx, Kaan Gaman xx, Onur Bayramoğlu x (Sezgin Çolpan dk. 73 x), Onur Arı xxx, Utku Kızılkaya xx, Metehan Toprak x (Ömer Faruk Söyler dk. 82 ?), Eray Ertorun x (Tolga Yakut dk. 46 x), Berkay Tanır xx (Göktuğ Kaan Ünüvar dk. 75 x), Bartu Göçmen x
Goller: Mehmet Tosun (dk. 44), Uğurcan Bekçi (dk. 46), Gurkan Gedik (dk. 89) (Belediye Derincespor), Berkay Tanır (dk. 18), Onur Arı (dk. 70) (Eskişehirspor)
Kırmızı Kart: Muhammet Yahya Akbulut (dk. 68) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Mehmet Tosun, Tufan Deniz Gelen, Efe Karaoğlu, Tayfun Kırca, Uğurcan İkikardeş (Belediye Derincespor), Bartu Göçmen, Berkay Tanır, Onur Bayramoğlu, Onur Arı (Eskişehirspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|4
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Gençlerbirliği
|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Osasuna
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|3
|7
|6. Villarreal
|3
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|4
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0