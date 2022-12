TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 2 - Hacettepe 1945: 1

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, 16. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.

Stat: Derince Belediyespor

Hakemler: Ali Rıza Altunbakır xx, Ahmet Deveci xx, Ahmet Fındık xx

Belediye Derincespor: İlker Günay xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xxx, Efe Karaoğlu xxx, Bertuğ Başdemir xxx, Uğurcan İkikardeş xxx (Ümitcan Ekşi dk. 90 ?), Furkan Gedik xxx (Denizalp Özdemir dk. 90 ?), İlker Cihan xxx, Tayfun Kırca xxx, Sercan Uslu xxx, Fatih Cin xx (Tamer Aşık dk. 64 xx), Hasan Bekil xx (Berkay Çakır dk. 78 x)

Hacettepe 1945 Spor Kulübü: Gökhan Köstereli x, Ali Eren Karadağ x, Efe Can Çölbekler x (Güney Tutcuoğlu dk. 76 x), Alperen Doğan xxx, Tuncay Fındıkçı xx (Tunahan Akpınar dk. 90 ?), Fatih Karslı x (Hakan Bozkurt dk. 64 x), Atilla Aybars Garhan xxx, Batuhan Tekin x, Gürkan Alver x, Bayram Can Alyurt x, Furkan Ünsal x (Emre Can Dönmez dk. 64 x)

Goller: Uğurcan İkikardeş (dk. 14), Furkan Gedik (dk. 56) (Belediye Derincespor), Atilla Aybars Garhan (dk. 47) (Hacettepe)

Sarı kartlar: Efe Karaoğlu, İlker Cihan (Belediye Derincespor), Tuncay Fındıkçı (Hacettepe)