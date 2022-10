TFF 3. Lig: Amasyaspor: 1 - Hacettepe 1945: 1

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Amasyaspor FK, 8. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Abdurrahman Haymana xx, Suat Fidan xx, Şükrü Çavcı xx

Amasyaspor FK: Onur xx, Enes Salih Çavdar x, Can Morgül x (Yahya Kemal dk. 61 x), İsmail x, Furkan Güneş x, Yunus Emre x (Mehmet Can dk. 61 x), Ahmet Buğrahan x, Emre x (Muhammed Can dk. 83 x), Fevzi Can Bozkuş xx (Talha dk. 50 x), Arif İşçi x, Arif Birşen x

Hacettepe 1945: Gökhan x, Ali Eren x, Mehmet Eksik x, Efe Can x, Yakup Ramazan xx, Osman Emirkan x, Fatih x (Furkan dk. 55 x), Batuhan x, Emre Can x, Hakan x, Güney x

Goller: Fevzi Can Bozkuş (dk. 20) (Amayaspor), Yakup Ramazan (dk. 32) (Hacettepe 1945)

Sarı kartlar: Fevzi Can Bozkuş (Amasyaspor), Batuhan (Hacettepe 1945)