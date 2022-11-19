TFF 3. Lig: Amasyaspor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor FK, 12. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor’u 1-0 yendi.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor FK, 12. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor’u 1-0 yendi.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Serkan Pınar xx, Umut İncili xx, Murat Şimşek xx
Amasyaspor: Taylan Arman xx, Can Morgül x (Yunus Emre Baran dk. 76 x) , İsmail Hacıhafızoğlu xx, Alparslan Devlet Yüce x, Furkan Güneş x (Yahya Kemal Baki dk. 61 x), Ahmet Buğrahan Tuncay x, Muhammed Emin Balcılar x (Furkan Karabatak dk. 61 x), Emre Işık x, Muhammed Can x, Fevzican Bozkuş x, Arif İşçi x, (Enes Salih Çavdar dk. 46 x)
1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu x, Köksal Ayaydın x (Mertkan Cengiz dk. 66 x), Tayfun Çulha x, (Metin İlhan dk. 85 ?), Enescan Özdemir x (Ensar Eyüp Bayır dk. 85 ?), Berşan Yavuzay x, Ramazan Erarslan x, Onur Demir x, Şenol Özyurt x (Batuhan Recep Atay dk. 83 ?), Bedirhan Salih x, Batuhan Uçan x, Hüseyin Yıldız x
Gol: İsmail Hacıhafızoğlu (dk. 12) (Amasyaspor)
Kırmızı kart: İsmail Hacıhafızoğlu (Amasyaspor)
Sarı kartlar: Alparslan Devlet Yüce, Yahya Kemal Baki (Amasyaspor), Hüseyin Yıldız, Enescan Özdemir, Ogün Samet Nuhoğlu, Onur Demir, Mertkan Cengiz (1954 Kelkit Belediyespor)