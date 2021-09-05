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TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 - İskenderunspor: 1

TFF 3. Lig’in ilk haftasında 68 Aksaray Belediyespor, Hatay ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor 05.09.2021, 19:29
TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 - İskenderunspor: 1

TFF 3. Lig’in ilk haftasında 68 Aksaray Belediyespor, Hatay ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Aksaray Dağılgan

Hakemler: Serkan Gürbüz xx, Musa Murat Emre xx, Yunus Yıldız xx

68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol xx, Alperen Kuyubaşı xx, Gürcan Gözüm xx, Alican Tez xx, Ayberk Altan xx (Semih İntepe dk. 86 ?), Furkan Gedik xxx (Ahmet Tuna Akıl dk. 46 xx), Burak Çolak xx (Oğuzhan Köseoğlu dk. 74 x), Serkan Yıldız xx, Mervan Yusuf Yiğit xxx (Hasan Gündoğdu dk. 69 xx), Necmi Çoban xx, Fatih Çolak xx

Yedekler: Hasan Çayrak, Hikmet Enes Etlik, Nurullah Serbest

Teknik Direktör: Mustafa Ceviz

İskenderunspor: Ramazan Haklı xx, İsmail Güven xx, Abdurrahman Kuyucu xx (Osman Şahin dk. 57), Hakan Kuş xx (Burak Temir dk. 77 x), Emre Gemici xx, Enes Soy xx(Aydın Yılmaz dk. 68 x), Ahmet Devret xx, Murat Erdemir xx (Buğra Temel dk. 77 x), Onur Ural xx, Ethem Ercan Pülgir xx, Metehan Baltacı xx

Yedekler: Muhammet Can Tuncer, Kadir Bilimlier, Buğra Temel, Fadıl Kocaoğlu

Teknik Direktör: Ümit Karan

Goller: Fatih Çolak (68 Aksaray Belediyespor dk. 63) Osman Şahin (İskenderunspor 90.dk)

Sarı kartlar: Enes Soy (İskenderunspor), Necmi Çoban (68 Aksaray Belediyespor)

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