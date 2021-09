TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 - Altındağspor: 0

TFF 3. Lig’in 3. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, Ankara ekibi Altındağspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakaya ikinci yarıda etkili başlayan ev sahibi ekip dakika 47’de Alican Tez’in serbest vuruşla attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Stat: Aksaray Dağılgan Stadyumu

Hakemler: Doğu Yılmaz, Hakan Eygü, Erhan Gündoğdu

68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol xx, Alperen Kuyubaşı xx, Gürcan Gözüm xx, Çağlar Özel xxx (Ahmet Tuna Akıl dk. 46 x), Alican Tez xx, Ayberk Altan xxx (Nurullah Serbest dk. 84 ?), Burak Çolak xxx (Hasan Gündoğdu dk. 75 x), Serkan Yıldız xx, Mervan Yusuf Yiğit xxx (Hikmet Enes Etlik dk. 75 x), Necmi Çoban xxx (Muhammet Selim Okur dk. 90+5 ?), Fatih Çolak xx

Teknik Direktör: Mustafa Ceviz

Altındağspor: Gökhan Köstereli xx, Gürkan Alver xx, Efe Can Çölbekler xxx (Tunahan Akpınar dk. 76 x), Alperen Doğan xx, Bayram Can Alyurt xxx (Hakan Bozkurt dk. 76 x), Mehmet Erkut Şentürk xx, Fatih Karslı xxx (Gürol Demirezen dk. 80 x), Fevzi Can Bozkuş xxx (Yaşar Kaan Yılmaz dk. 62 x), Hüseyin Erol xx, Kaan Uykur xx, Muzaffer Doğan xx

Teknik Direktör: Evren Şenel

Gol: Alican Tez (dk. 47) (68 Aksaray Belediyespor)

Sarı Kartlar: Alican Tez, Ahmet Tuna Akıl, Alperen Kuyubaşı, Nurullah Serbest, Hikmet Enes Etlik (68 Aksaray Belediyespor), Gürkan Alver (Altındağspor)