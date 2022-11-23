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TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1
TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında 1922 Konyaspor, evinde karşılaştığı Nevşehir Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.
Spor 23.11.2022, 16:27
TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında 1922 Konyaspor, evinde karşılaştığı Nevşehir Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Metin Ateş xx, Turhan Akbaş xx, Cem Harman xx
1922 Konyaspor: Ozan xx, Murat xx, Yaşar x, Cihat x (Batuhan Türk dk. 62 x), Erkan xx, Bartu xx (İsmail Can dk. 71 xx), Seçim xx, Hüseyin xx, Ali Karakaya x (Hüseyin dk. 46 xx), İsmail xx (Abdulsamet dk 71 x), Mehmet x (Kaan dk. 46 xx)
Nevşehir Belediyespor: Şener xx, Can xx, Berkay x, Kerem xx, Onur x, Serdar x, Halil xx (Ali Kılıç dk. 80 ?), Gökay xx (Ömer dk. 86 ?), Baran xx, Özgür Can xx, Ali Kuçik xxx (Batuhan Ulutaş dk. 74 x)
Gol: Ali Kuçik (dk. 7) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Seçim, Hüseyin (1922 Konyaspor)