TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 0 - 1954 Kelkitspor: 3
TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta müsabakasında 1922 Konyaspor, evinde 1954 Kelkitspor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta müsabakasında 1922 Konyaspor, evinde 1954 Kelkitspor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Cihan Ataş xx, Harun Günaydın xx, Mustafa Cem Büyük xx
1922 Konyaspor: Ozan Oruç xx, Murat Karadeniz xx, Yaşar Kavas xx, Cihat Aktaş xx, Erkan Sasa x (Oğuzhan Uzun dk. 46 xx) Bartu Baladın x (Fatih Mankır dk. 46 xx), Hüseyin Biber xx (Abdulsamet Kaya dk. 61 xx), Hüseyin Uyanıker xx, Furkan Birdal xx, Ali Özdemir xx (Seçim Koç dk. 71 xx), Seyit Mehmet Söğüt xx
1954 Kelkitspor: Ogün Nuhoğlu xx, Berşan Yavuzay xx, Ramazan Erarsalan xx, Halil Keleş xx, Hüseyin Yıldız xx, Oğuzhan Yıldırım xx (Ensar Bayır dk. 77 xx), Tayfun Çulha xx (Köksal Ayaydın dk. 71 xx), Yekta Sönmez xx (Metin İlhan dk. 86 ?), Enescan Özdemir xxx (Bedirhan Salih dk. 76 xxx), Mertkan Cengiz xx, Onur Demir xx
Goller: Onur Demir (dk. 29), Enescan Özdemir (dk. 76), Bedirhan Salih (dk. 89) (1954 Kelkitspor)
Sarı kartlar: Enescan Özdemir, Yekta Sönmez, Hüseyin Yıldız (1954 Kelkitspor), Hüseyin Uyanıker, Yaşar Kavas (Konyaspor)