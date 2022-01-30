TFF 2.Lig: Pazarspor:1 - Eskişehirspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Onur Bingöl xx, Hüseyin Can xx, Azad İlhan xx
Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Kadir Kaan Yurdakul xx, Hüseyin Eray Karataş xx, Oğuzhan Demir xx, Mehmet Kuruoğlu xx, Muhammed Emin Balcılar xx (Atakan Ekiz Dk.90 ?), Uğur Can Semizoğlu xx (Yusuf Ağın Dk.76 x), Berk Kervankıran xx (Burak Taşdemir Dk.62 xxx), Feyyaz Aydil xx, Erkan Çam xx, Mehmet Demirözü xx
Teknik Direktör: Selçuk Yıldırımkaya
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer xx, Muhammet Yahya Akbulut xx, Sezgin Coşkun xx, Onur Arı xx, Hasan Ulaş Uyğur xx (Hasan Alp Altınoluk Dk.85 ?), Berkay Tanır xx, Kaan Gaman xx (Tolga Yakut Dk.58 x), Eray Ertorun xx, Buğra Çağlıyan xx (Eren Altıntaş Dk.75 x), Arda Okumuş xx, Ömer Faruk Söyler xx (Onurhan Uyanık Dk.57 xx)
Teknik Sorumlu: Suat Kaya
Gol: Burak Taşdemir (Dk.82) (Pazarspor)
Sarı Kartlar: Muhammed Emin Balcılar (Pazarspor), Eray Ertorun, Ömer Faruk Söyler, Onurhan Uyanık (Eskişehirspor)