TFF 2.Lig: Kocaelispor:1 - Diyarbekirspor:0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, 15. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Diyarbekirspor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Alpaslan Şen xx, Sezgin Şahbaz x, Giray Kara xx

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xxx, Alpay Çelebi xx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Mehmet Taş xx, Okan Eken xx (Mertan

Caner Öztürk dk.72 x), Tayfun Aydoğan xxx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Mesut Can Tunalı dk.72 x), Atila Turan xx, Mehmet Yılmaz xx (Mehmet Sak dk.72 x), Samed Ali Kaya xxx (Cem Ekinci dk.82 ?), Beykan Şimşek xxx (Bedirhan Yıldız dk.88 ?)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Hazarhan Karaca, Yiğitali Bayrak, Yiğit Canguru, Yusuf Efe Yaman

Teknik Direktör: Fırat Gül

Diyarbekir Spor A.Ş.: Kurtuluş Yurt xx, Baran Işık x, Nuri Melih Mursal xx, Rıdvan Bingöl x (Onat Kutay Kurt dk.56 x), Berkay Ceylan xx, Enes Subaşı xx, Seymen Yağmur x (Emrullah Sayar dk.88 ?), İsa Baltacı x, Ozan Karabacak x (İlker Sayan dk.56 xx), Şerif Doğan xx, Cihan Aydın x (Muhammed Sarıkaya dk.90 ?)

Yedekler: Mücahit Çıra, Bilal Özer, Fatih Çiplak, Umut Can Kanber, Ömer Gül

Teknik Direktör: Zafer Şahin

Gol: Samed Ali Kaya (dk.6) (Kocaelispor)

Sarı Kart: Atila Turan (Kocaelispor)