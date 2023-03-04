TFF 2. Lig’de Bursaspor maçına 40 bin taraftar gelecek

Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında yarın Bursa’da oynanacak olan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin taraftar takip edecek. 44 bin kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda biletlerin neredeyse tamamı satıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın saat 14.00’te oynanacak olan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçını yaklaşık 40 bin taraftar tribünden takip edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın saat 14.00’te başlayacak mücadele için çıkartılan biletlerin yüzde 90’ı satıldı. 44 bin kapasiteli stadyumda kalan biletlerlerin de kısa süre içinde satılması bekleniyor. Yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarının yer alacağı karşılaşma TFF 2. Lig’de de seyirci rekorunun kırılmasına neden olacak.