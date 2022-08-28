banner591

banner528

banner590

banner547

Son Dakika

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 - Fethiyespor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, Fethiyespor’u 4-2 mağlup etti.

Spor 28.08.2022, 18:49
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 - Fethiyespor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, Fethiyespor’u 4-2 mağlup etti.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Uğur Başdaş xx, Egemen Savran xx

Zonguldak Kömürspor: Egemen xx, Emre xx, Hakan xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Oğuzhan Matur x (Tezcan dk. 85 ?), Aykut xx, Hüseyin xxx (Mümin dk. 70 x), Eyüp xx, Ercüment x, Fatih xx, Hacı Ömer x (Emin dk. 54 x)

Fethiyespor: Murat xx, Oğuz xx, Şahan xx, Rıdvan x (Onur dk. 61 x), Selçuk xx, Aykut xx, Sinan xxx (Burak dk. 75 x), Nurettin xx, Halil xx, Selim x (Berkin dk. 66 x), Oktay x (Mustafa dk. 66 x)

Goller: Hüseyin (dk. 11), Ercüment (dk. 61 ve 90+2), Hakan (dk. 90+1 pen.) (Zonguldak Kömürspor), Sinan (dk. 16 ve 42) (Fethiyespor)

Kırmızı Kart: Halil (dk. 90) (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Hüseyin, Aykut, Emin (Zonguldak Kömürspor), Oğuz, Rıdvan, Aykut (Fethiyespor)

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Adana Demirspor 4 9
3. Fenerbahçe 3 7
4. Başakşehir 3 7
5. Beşiktaş 3 7
6. Giresunspor 3 6
7. Galatasaray 3 6
8. Antalyaspor 4 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 4 5
12. Karagümrük 3 3
13. Kayserispor 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Sivasspor 3 2
16. Ümraniye 4 1
17. Ankaragücü 3 1
18. Hatayspor 2 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 3 7
2. Bodrumspor 2 6
3. Samsunspor 3 5
4. Gençlerbirliği 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Boluspor 3 4
8. Bandırmaspor 1 3
9. Sakaryaspor 2 3
10. Erzurumspor 3 3
11. Manisa Futbol Kulübü 2 3
12. Adanaspor 2 2
13. Rizespor 2 2
14. Altınordu 3 2
15. Denizlispor 3 1
16. Keçiörengücü 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Brighton 4 10
4. Tottenham 3 7
5. Leeds United 4 7
6. Chelsea 4 7
7. M. United 4 6
8. Liverpool 4 5
9. Brentford 4 5
10. Newcastle 4 6
11. Fulham 4 5
12. Nottingham Forest 3 4
13. Crystal Palace 4 4
14. Southampton 4 4
15. Aston Villa 4 4
16. Bournemouth 4 3
17. Everton 4 2
18. Wolverhampton Wanderers 4 2
19. Leicester City 4 1
20. West Ham United 4 1
Takımlar O P
1. Real Betis 3 9
2. Villarreal 2 6
3. Real Madrid 2 6
4. Osasuna 3 6
5. Real Sociedad 3 6
6. Barcelona 2 4
7. Mallorca 3 4
8. Athletic Bilbao 2 4
9. Almeria 3 4
10. Rayo Vallecano 3 4
11. Celta Vigo 3 4
12. Atletico Madrid 2 3
13. Girona 3 3
14. Valencia 2 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 2 1
17. Real Valladolid 2 1
18. Elche 3 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0
33
açık