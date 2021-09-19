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TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 - Uşakspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor ile Uşakspor karşılaştı. Müsabaka Uşakspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 19.09.2021, 17:49
TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 - Uşakspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor ile Uşakspor karşılaştı. Müsabaka Uşakspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Hasar Kaçar xx, Serdar İla xx, Birtan Yavuz xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan x, Ali Osman xxx, Hakan xx, Emre xxx, Ertuğrul x (Atilla dk. 46 xx), Şahinali x (Sefa dk. 74 x), Aykut x (Rıdvan dk. 83 x), Eyüp x (Oğuzhan dk. 46 xx), Ercüment xx, Mehmet xx, Fatih x (Yiğit dk. 78 x)

Uşakspor: Umut xx, Kerem xx, Emre xx, Sertan xx, Canberk xx, Berkay x (Erol dk. 62 x), Erkan x (Amir dk. 8 x), Onurcan xx, Mehmet x (Noyan dk. 75 x), Ömer x (Celal dk. 75 x), Tayyib x (Yasin dk. 75 x)

Gol: Mehmet (dk. 44) (Uşakspor)

Kırmızı Kart: Umut Kaya (dk. 6) (Uşakspor)

Sarı Kartlar: Ercüment, Sinan, Hakan (Zonguldak Kömürspor), Amir (Uşakspor)

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