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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Zonguldak Kömürspor, Karacabey Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Spor 05.10.2022, 16:58
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Zonguldak Kömürspor, Karacabey Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Volkan Okur xx, Mustafa Onur Özgenç xx, Hakan Akkaynak xx
Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Hakan xx, Mevlüt xx, Emre xx, Aykut xx (Emin dk. 79 x), Mümin xx, Eyüp xx, Fatih xx (Ertuğrul dk. 89 ?), Embiya xx (Ercüment dk. 60 x), Ömer xxx (Hüseyin dk. 79 x)
Karacabey Belediyespor: Veysel xx, Yusuf xx, Ahmet xx (Tugay dk. 85 x), Kadir xx, Onur xx, Ulaş xx, Caner xx, Bekir xx (Fatih dk. 85 ?), Mustafa x (Vedat dk. 65 x), Uğur xx (Abdullah dk. 90+2 ?), Devrim x (Ömer dk. 65 x)
Sarı kartlar: Mümin (Zonguldak Kömürspor), Yusuf, Ulaş (Karacabey Belediyespor)