TFF 2. Lig: Vanspor FK-Sarıyer SK: 1-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sarıyer Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Yusuf Susuz xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx

Vanspor FK: Haydar Yılmaz xx, Alihan Kubalas xx, Miraç Acer xx, Uğur Adem Gezer xx, Furkan Sakı x (Sedat Komi dk. 46 x), Barış Sağır xx, Emrah Tacir xxx, Muhammed Ali Doğan x (Muhsin Yıldırım dk. 74 x), Ömer Faruk Gümüş xx (Umut Sözen dk. 46 x), Hasan Bilal x (Sabit Hakan Yılmaz dk. 74 x), Uğur Can xx

Sarıyer SK: Ömer Alıcı xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, Taha Dönmez x (Metin Emre Karaal x), Berkay Görmez x (Hüsnü Başkurt dk. 90 x), Emir Can Sayar xx (Eren Aydın dk. 63 x), Atalay Babacan x (Abdulkadir Özdemir dk. 63 x), Nuri Terliksiz xx, Işık Kaan Arslan xx, Bahri Can Avcı xx, Ramazan Çevik xx, Bertul Kocabaş x (Savaş Yılmaz dk. 81 x)

Goller: Emrah Tacir (dk. 62) (Vanspor FK), Berkay Yılmaz (dk. 27) (Sarıyer SK)

Sarı kartlar: Miraç Acer, Emrah Tacir, Alihan Kubalas, Uğur Adem Gezer (Vanspor FK), Işık Kaan Arslan, Metin Emre Karaal (Sarıyer SK)