TFF 2. Lig: Vanspor FK: 3 - Uşakspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 18. haftasında konuk ettiği Uşakspor’u 3-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Mehmet Ali Özer xx, Vedat Demir xx, Anıl Küçükkaraca xx

Vanspor FK: Haydar Yılmaz xxx, Miraç Acer xxx, Uğur Adem Gezer xxx, Alihan Kubalas xxx, Erkul Küçük xxx (Sedat Komi dk. 79 xx), Muhsin Yıldırım xxx (Umut Sözen dk. 80 xx), Barış Sağır xxx, Hasan Bilal xxx (Sabit Hakan Yılmaz dk. 69 xx), Emrah Tacir xxx (Furkan İnca dk. 90+1 ?), Muhammed Ali Doğan xxx, Uğur Can xxx (Furkan Sakı dk. 90+2 ?)

Uşakspor: Vedat Böyükgül x, Sezer Gündüz x, Şamil Başaran x, Muzaffer Kahrıman x, Sefer Kanıtemiz x, Murad Han Gönen x (İbrahim Demir 73 x), Murat Şenel x, Mehmet Bağlı x, Sefa Kahraman x, Ömer Faruk Canbirdi x (Ahmet Hakan Şahin dk. 68 x), İbrahim Çağrı Oğuz xx (Oğulcan İnanç (dk. 84 ?)

Goller: Hasan Bilal (dk. 53), Uğur Can (dk. 88 ve 90) (Vanspor FK), İbrahim Çağrı Oğuz (dk. 68) (Uşakspor)

Sarı kartlar: Alihan Kubalas, Emrah Tacir, Umut Sözen, Uğur Can, Miraç Acer (Vanspor FK), Sezer Gündüz, Sefer Kanıtemiz, Sefa Kahraman (Uşakspor)