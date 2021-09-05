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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Adıyaman 1954 Spor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor’u 2-1 mağlup etti.

Spor 05.09.2021, 17:35
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Adıyaman 1954 Spor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor’u 2-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Mücahit Değermenci, Samet Özkul

Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xx, İlyas Ekiz xxx, Berat Çetinkaya xx, Mete Yıldız xx, Barış Gök xx, Selim Kayacı x (Polat Furkan dk. 67 xx), Oktay Aydin xx (Yusuf Şengüler dk. 67 xx), Emrah Tacir xxx (Kerem Hakan Vapurluoğlu (dk. 90+4 ?), Sedat Komi xxx, Güney Tutcuoğlu x (Fatih Somuncu dk. 46 xx), Kubilay Akyüz xxx (Hamza Küçükköylü dk. 77 xx)

Adıyaman 1954 Spor: Fatih Demirlek x, Emin Altunay x, Eren Tokat xx (Kerem Çalışkan dk. 82 ?), Seydi Kayasoy xx, Osman Torun x, Ahmet Kaan Ergün x (Ogün Özçiçek dk. 46 x), Hakan Olkan x, Oğuzhan Öztürk xx, Umut Aydın x (Doğan Gölpek dk. 75 x), Cengizhan Akgün x (Mert Arabaci dk. 82 ?), Fatih Üge x (Abdulkadir Kuzey dk. 66 x)

Goller: Kubilay Akyüz (dk. 62), Emrah Tacir (dk. 88) (Vanspor FK), Eren Tokat (dk. 66) (Adıyaman 1954 Spor)

Sarı kartlar: Sedat Komu (dk. 56), Barış Gök (dk. 85)(Vanspor FK), Emin Altunay (dk. 34), Fatih Demirlek (dk. 90+1)(Adıyaman 1954 Spor)

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