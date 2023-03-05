TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Kırklarelispor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Kırklarelispor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Kırklarelispor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Onur Bingöl xx, Mehmet Kuru xx, Yahya Kemal Yurtbilir xx
Vanspor FK: Haydar Yılmaz xx, Miraç Acer xx, Furkan Sakı xx, Uğur Adem Gezer xx, Erkul Küçük xx, Barış Sağır xx, Onurcan Güler xx (Emre Oymak dk. 55 xx), Muhammed Ali Doğan xx (Tayyib Kanarya dk. 72 xx), Sabit Hakan Yılmaz xx (Serkan Sefil dk. 72 xx), Hasan Bilal xx, Utku Şen xx (Sedat Komi dk. 90+1 ?)
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir x, Sinan Akgöl x, Uğur Aygören x, Necmican Cebeci x, Canberk Ömer Özdemir x, Taşkın Kartal x, Semih Üstün x, Şevki Çınar x (Ensar Arslan dk. 75 x), Hüseyin Eray Karataş x (Furkan Şamil Çetin dk. 85 x), Enes İslam İlkin x, Muzaffer Kahrıman x (Burak Albayrak dk. 46 x)
Gol: Miraç Acer (dk. 90+3) (Vanspor FK)
Kırmızı kartlar: Uğur Adem Gezer ( dk. 61) (Vanspor FK), Uğur Aygören (dk. 38) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Muhammed Ali Doğan (dk. 45), Miraç Acer (dk. 55), Tayyib Kanarya (dk. 90+3) (Vanspor FK), Sinan Akgöl (dk. 84) (Kırklarelispor)