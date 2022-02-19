TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Somaspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Turgutluspor evinde Somaspor’u konuk etti. İki Manisa takımının Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda oynadığı karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Turgutluspor evinde Somaspor’u konuk etti. İki Manisa takımının Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda oynadığı karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Turgutlu 7 Eylül
Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx
Turgutluspor: Fatih xx, Serhat xx, Burak xx (Hakkı dk. 78 x), Mutlu xx, Marvin xx, Hakan x (Emirhan dk. 64 x), Nuri xx, Haşim xx, Alper xx (Okan dk. 90 ?), Hamit xx, Sinan xx
Somaspor: Tunay xx, Oğuzhan xx, Atamer xx (Eray Korkmaz dk. 55 xx), Özcan xxx (Kemal dk. 90 ?), Onur x, Yılmaz xx, Mustafa xx, Celal xx (Mücahit dk. 77 x), Eray Pazar xx (Osman dk. 55 xx), Ali xx, Orkun xx (Abdülkadir dk. 77 x)
Goller: Özcan (dk. 11 pen.) (Somaspor), Onur (dk. 70 k.k.) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Hamit, Nuri, Serhat, Okan (Turgutluspor), Celal, Mücahit (Somaspor)