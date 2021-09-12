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TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Bayburt Özel İdarespor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Turgutluspor, 2. hafta maçında evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor’a 2-1 mağlup oldu.

Spor 12.09.2021, 19:53
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Bayburt Özel İdarespor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Turgutluspor, 2. hafta maçında evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor’a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Yedi Eylül


Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Erdi Abdulmecit Sayar xx, Oğuzhan Yazır xx


Turgutluspor: Numan xx, Ozan xx (Okan dk. 76 xx), Emre x, Sarper xxx, Erdoğan xx, Marvin x, Hakan xx (Emir dk. 76 xx), Burak xx, Nuri xx, Yiğit xx, Hamit xx


Bayburt Özel İdarespor: Zülküf x, Ömer xx (Tarık dk. 74 xx), Sefa xx, Onur xx (Ali Aydemir dk. 74 xx), İbrahim x, Emre xxx (Selim dk. 89 xx), Ömer Faruk xx (İlker dk. 46 xx), Uğur x, Uğur Mustafa xxx, (Mehmet Ali dk. 89 ?), Ömer Esenkaya xx


Goller: Sarper (dk. 44) (Turgutlu), Uğur Mustafa (dk. 75), Emre (dk. 83) (Bayburt)


Sarı Kartlar: Yiğit, Emre, Hakan, Nuri (Turgutlu), Sefa, İbrahim Alan (Bayburt)

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