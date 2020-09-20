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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 1

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'TA TARSUS İDMAN YURDU, KENDİ SAHASINDA VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Spor 20.09.2020, 17:36
2
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Van Spor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Tarsus

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, İsmail Taygun Tasalı xx, Kadir Kantekin xx

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Onur xx, Abdussamed xx (Ferhat dk. 65 x), Atilla xx (Alper dk. 65 x), Alperen xx, Suat xx, Mertcan xx, Şahin xx, İbrahim xx, Sefa xx, Samet xx (Burak dk. 75 x)

Van Spor Futbol Kulübü: Aydın xxx, Cihan xx (Sefa Küpeli dk. 65 x), Abdulkadir xx, Utku xxx, Sedat xx (Furkan dk. 87 ?), Üzeyir xx, Rüştü xx, Zafer xx (Sedat dk. 68 x), Oktay xx, Barış Gök xx, Yakup xx

Goller: Utku (dk. 58) (Van Spor Futbol Kulübü), Mertcan (dk. 90+2) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Ferhat (Tarsus İdman Yurdu), Sedat, Utku, Oktay, Furkan, Aydın (Van Spor Futbol Kulübü)

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