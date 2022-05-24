TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Karacabey Belediyespor: 4 (Penaltılar)
TFF 2. Lig Beyaz Grupta Play-Off yarı finalin ikinci maçında seyircisiz oynayan Tarsus İdman Yurdu, sahasında Karacabey Belediyespor oynadığı maçın normal süresi 2-2 bitti. Uzatmalarda da beraberlik bozulmayınca penaltılara geçildi. Penaltılarda konuk ekip 4-1 kazandı. Beyaz Grubun finale çıkan takım Karacabey Belediye Spor oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grupta Play-Off yarı finalin ikinci maçında seyircisiz oynayan Tarsus İdman Yurdu, sahasında Karacabey Belediyespor oynadığı maçın normal süresi 2-2 bitti. Uzatmalarda da beraberlik bozulmayınca penaltılara geçildi. Penaltılarda konuk ekip 4-1 kazandı. Beyaz Grubun finale çıkan takım Karacabey Belediye Spor oldu.
Stat: Tarsus
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Bersan Duran xx
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Cengiz xxx (Yılmaz dk. 69 x), Uygar xx(Uğur Arslan dk. 62x), Artun xxx (Sinan dk. 80 ?), Hakan xx, Alperen xx, Gökhan xx (Muharrem dk. 80 ?), Eren xx (Eren dk. 106 x), Volkan xx (Furkan dk. 106 x), Sefa xx, Erman xx
Karacabey Belediyespor: Veysel xx, Abdullah xx, Bekir xxx (Ata dk. 101 ?), Enes xx, Uğur Mustafa xxx, Hakan xx, Mevlüt xx, Kaan xx (Sergen dk. 62 x), Sadık xx (Efe dk. 119 ?), Harun xx, Devrim xx (Berk dk. 85 ?)
Goller: Cengiz (dk. 19), Artun (dk. 44) (Tarsus İdman Yurdu), Uğur Mustafa (dk. 64 penaltı) Bekir Can Kara (dk. 19) (Karacabey Belediyespor)
Penaltılar: Alperen (Tarsus İdman Yurdu), Berk, Sergen, Abdullah, Hakan (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Erman, Uygar, Artun,Alperen, Volkan, Gökhan, Uğur Mustafa (Tarsus İdman Yurdu), Enes,Berk (Teco Karacabey Belediyespor)