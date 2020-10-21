TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Kardemir Karabükspor: 1
TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 6. HAFTA MAÇINDA SİVAS BELEDİYESPOR SAHASINDA KARDEMİR KARABÜKSPOR’U 4-1 YENDİ.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kardemir Karabükspor’u 4-1 yendi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Şeker xx, Mustafa Zıvalı xx, Giray Kara xx
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Uğur Bulut xx (Fatih Çolak dk. 70 x), Muhsin Polat xx, Ali Say xxx, Mustafa Aydın xx, Emre Şahin xxx (Volkan Eğri dk. 79 ?), Burak Aydın xx (Muhammet Gundak dk. 70 x), Hüseyin Tokmak x, Cumhur Yılmaztürk x (Uğur Mustafa Türk dk. 40 xx), Şevki Çınar xxx
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x, Arda Belen xx, Sezer Gündüz xxx, Emre Eser x (Ahmet Enes Karataş dk. 65 x), Toykan Topuz xx (Seyithan Kaba dk. 90 ?), Nazmican Başkara xx (Ömer Yaylacı dk. 64 x), Ömer Faruk Yılmaz xx (Furkan Övün dk. 90 ?), Cihan Aydın xx, Uğurcan Yasin Tabak x (Ömer Çelik dk. 46 xx), Tuğrul Yavaşçı x, Berk Kervankıran x
Goller: Sezer Gündüz (dk. 29) (Karabükspor), Ali Say (dk. 55 pen.), Uğur Mustafa Türk (dk. 58), Emre Şahin (dk. 60), Şevki Çınar (dk. 89) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Sezer Gündüz, Emre Eser (Karabükspor), Ali Say, Uğur Bulut, Mustafa Aydın (Sivas Belediyespor)
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