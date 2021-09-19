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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Kahramanmaraşspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kahramanmaraşspor’u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Spor 19.09.2021, 18:40
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Kahramanmaraşspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kahramanmaraşspor’u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xxx, Gökhan Çetinus xx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xx (Muhammed Furkan Işık dk. 68 x), Mustafa Aydın xxx (Çağrı Tekin dk. 78 ?), Ozan Kılıçoğlu xx, Timur Kosovalı xxx (Oğuzhan Bozkurt dk. 78 ?), Eşref Korkmazoğlu xx, Yücel Candemir xxx (Sinan Özkan dk. 78 ?), Abdullah Topkara xx (Halil İbrahim Mızrap dk. 68 xx), Enes Yılmaz xx

Kahramanmaraşspor: Ahmet Üçgün xx, Deniz Solmaz x (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 46 xx), Taşkın Kartal xx, Ramazan Övüç xx (Alican Karadağ dk. 68 x), Enis Durak xx (Ebubekir Berke Tambay dk. 62 x), Birkan Öksüz xx, Deniz Yılmaz xxx, Ali Rıza Kılıç xx (Mustafa Sol dk. 81 ?), Emre Özkan xx, Halil İbrahim Esen xx (Canberk Aydın dk. 62 x), Yakup Ramazan Zorlu xxx

Goller: Mustafa Aydın (dk. 23), Timur Kosovalı (dk. 52), Yücel Candemir (dk. 62), Halil İbrahim Mızrap (dk. 88) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Halil İbrahim Esen, Taşkın Kartal (Kahramanmaraşspor)

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